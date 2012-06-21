"Паливо" для тренувань

Пе­ред по­чат­ком вправ ва­шо­му організму потрібні складні ву­г­ле­во­ди, а після закінчення тре­ну­вань - ву­г­ле­во­ди та білки.

Спра­ва в то­му, що організм перетворює ву­г­ле­во­ди в глю­ко­зу - цу­кор в крові, який є ос­нов­ним дже­ре­лом "підзарядки" для м`язів під час на­ван­та­жен­ня. Од­нак, це не означає, що пе­ред тре­ну­ван­ням до­пус­ти­ма важ­ка їжа.

Крім то­го, пам`ятай­те про те, що між по­чат­ком тре­ну­ван­ня і ос­нов­ним прий­о­мом їжі по­вин­но прой­ти не мен­ше двох го­дин. Са­ме та­ка кількість ча­су потрібна організму, щоб за­пус­ти­ти про­цес трав­лен­ня.

За 30 хви­лин або го­ди­ну до по­чат­ку тре­ну­ван­ня ви мо­же­те пе­ре­ку­си­ти чи­мось лег­ким. Складні ву­г­ле­во­ди вхо­дять до скла­ду хліба з бо­рош­на гру­бо­го по­ме­лу, вівсяної каші, ри­су - особ­ли­во ко­рич­не­во­го і бо­бо­вих.

Після тре­ну­ван­ня кра­ще їсти ву­г­ле­вод­но-білкову їжу. Білки спри­я­ють на­ро­щу­ван­ню м`язової ма­си, до­по­ма­га­ють відновити кісткову ма­су, шкіру та інші тка­ни­ни, а це особ­ли­во важ­ли­во після то­го, як ви зму­си­ли м`язи не­аби­як по­тру­ди­ти­ся.

До білкової їжі ми відносимо м`ясо - ви­би­рай­те нежирні сор­ти, свійську пти­цю, яй­ця, ри­бу, соєві про­дук­ти, такі як то­фу, молочні про­дук­ти, на­прик­лад, мо­ло­ко з низь­ким вмістом жи­ру, си­ри і йо­гур­ти. Пам`ятай­те про те, що мінімальна кіль- кість во­ди в день для вас - вісім скля­нок.

Щоб підтримувати рівень цук­ру в крові в нормі, ду­же важ­ли­во ви­би­ра­ти здо­ро­ву їжу, особ­ли­во як­що ви займаєтеся спор­том.

Ко­ли рівень цук­ру в крові знижується, змен- шується ваш енер­ге­тич­ний потенціал, а це не­га­тив­но позначається на якості ви­ко­нан­ня вправ.

Пе­ред тре­ну­ван­ням кра­ще ви­би­ра­ти ко­рис­ну їжу. Зви­чай­но, на­ба­га­то лег­ше пе­ре­ку­си­ти чи­мось жир­ним або со­лод­ким, вва­жа­ю­чи, що під час тре­ну­ван­ня ви працюєте. І прав­да, під час тре­ну­ван­ня ви витрачаєте більше калорій, од­нак, при не­пра­виль­но­му харчуванні всі ваші зу­сил­ля, на жаль, зво­дять­ся до ну­ля. От­же, стеж­те за своїм раціоном.

До то­го, як по­ла­су­ва­ти чер­го­вим де­сер­том, за­дай­те собі пи­тан­ня, наскільки ви голодні. Прой- діть тест, який до­зво­лить вам ви­зна­чи­ти рівень го­ло­ду.

І так, ва­ша відповідь:

• Не го­лод­на

• По­чи­наю ду­ма­ти про їжу, од­нак мо­жу потерпіти

• Як­би мені за­про­по­ну­ва­ли пе­ре­ку­си­ти, я б не відмовилася

• Тро­хи го­лод­на - по­див­лю­ся, що у ме­не в хо­ло­диль­ни­ку

• Мені потрібно пе­ре­ку­си­ти, то­му що я не мо­жу зо­се­ре­ди­ти­ся

• Го­лод­на

• Ду­же го­лод­на

• Вми­раю від го­ло­ду

Ви мо­же­те щось пе­ре­ку­си­ти, як­що ваш стан відповідає рівню 5. Як­що ви оцінюєте своє по­чут­тя го­ло­ду від 1-го до 4-го рівня, то вам прос­то нуд­но.

У цьо­му ви­пад­ку спро­буй­те зро­би­ти так: ко­ли відчуєте го­лод ви­пий­те склян­ку во­ди, потім поверніться до своїх справ, а че­рез 15 хви­лин зно­ву за­пи­тай­те се­бе, чи хо­че­те ви їсти. Швид­ше за все, ви з по­ди­вом ви­я­ви­те, що не голодні.

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