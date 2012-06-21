При спробі переправитися через озеро потонули 47 нелегалів

47 нелегальних іммігрантів потонули при спробі переправитися через озеро Малаві. Як повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на поліцію Республіки Малаві, йдеться про вихідців із Ефіопії та Сомалі. Пором, на якому вони прагнули потрапити з Танзанії в Малаві, виявився перевантаженим.

Пошуково-рятувальні роботи на озері тривають. Під арешт узяті троє малавійців і троє танзанійців – власники порома.

Сотні вихідців із Ефіопії та Сомалі щороку намагаються перебратися з Танзанії до Малаві, щоб потім потрапити до більш економічно благополучної ПАР. Їх приваблює кордон по озеру Малаві, що недостатньо охороняється.