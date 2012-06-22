Найкорисніша заправка для салату

Фахівці з`ясували, чим потрібно заправляти салат, щоб організм одержав максимальну користь з овочів . Дослідники визначили, що найкориснішими заправками для салатів є кукурудзяна, соєва, канолова олія. Дослідники з американського Університета Пердью провели дослідження за участю 29 добровольців, щоб з`ясувати, яка заправка для салату дозволяє нашому організму одержувати більше корисних речовин, що знижують ризик розвитку хвороб, зокрема, таких, як рак.

Учасників дослідження годували салатами, заправленими соусами на основі насичених (вершкове масло), мононенасичених (канолова олія) і поліненасичених (соєва олія) жирів. Добровольці одержували по три порції салату з 3, 8 і 20 грамами жиру з кожного виду заправки. Потім кров випробовуваних аналізувалася на ступінь всмоктування жирів.

Тепер учені мають намір з`ясувати, як на всмоктування поживних речовин впливають особливості засвоєння їжі. Зокрема, їх цікавить, у яких випадках людський організм абсорбує більше поживиних речовин – коли овочі поїдаються за одне присідання до столу або коли споживаються протягом всього дня.

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