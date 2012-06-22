Як правильно умиватися?

Вранці необхідно вимити обличчя легким очищаючим кремом, щоб зняти жир і кліинки, що відлущилися. Потім протерти обличчя тоніком і нанести денний крем. Він захистить шкіру від зовнішнього середовища, відновить і підтримає баланс шкіри.

Температура води для умивання має істотне значення. Можна використовувати воду різної температури.

Гаряча вода добре очищає шкіру і викликає прилив крові. Рекомендується для умивання у молодому віці, при жирній шкірі. Такою водою краще умиватися увечері, оскільки за ніч проходить прилив крові і відновлюється природний жир. Проте гаряча вода розширює кровоносні судини і пори, підсилює діяльність сальних і потових залоз, знижує тонус шкіри. Тому умиватися гарячою водою частіше одного-двух разів в тиждень не рекомендується. Після умивання гарячою водою обов`язково сполоснутися холодною водою.

Тепла вода корисна при нормальній шкірі. Але тривале і часте умивання може розслабити тонус шкіри і м`язів.

Прохолодна і холодна вода підвищує тонус шкіри, зміцнює її, робить витривалішою. Умивання холодною водою викликає звуження шкірних судин, а потім їх розширення, уповільнює діяльність сальних і потових залоз. Постійне умивання холодною водою може привести не тільки до сухості шкіри, але і до застійних явищ, почервоніння і синюватого відтінку шкіри.

Найбільш сприятливий омолоджуючий вплив на шкіру має контрастне умивання, поперемінно гарячою водою / 45 градусів / і холодною / не нижче 12 градусів /. Контрастні умивання особливо корисні для жирної шкіри з розширеними порами. За наявності розширених капілярів на шкірі таке умивання, як і умивання тільки гарячою водою, не рекомендується.

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