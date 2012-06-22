Факти про пологи, про які вам ніхто не розповість

У вас може початися блювота

Хто ж знав, що блювота під час пологів - це нормально? Я, коли народжувала вперше, теж не була готова до такого розвитку подій, і дуже переживала, коли не встигала доповзти до умивальника. Однією з причин блювоти під час пологової діяльності, може бути раптове падіння артеріального тиску. Найчастіше це трапляється при застосуванні епідуральної анестезії.

Вас морозить

Майже 50 відсотків жінок скаржаться на озноб і стукають зубами. Це не означає, що вам холодно. Насправді, температура тіла може підвищитися на градус або два під час пологів. Точно не відомо, через що це відбувається, але швидше за все це результат несумісності крові (наприклад, ваша кров типу А, а у дитини типу B) - під час пологів невелика кількість крові плоду потрапляє в кровотік матері. Це і викликає озноб.

Ви не цілком контролюєте свої дії

Під час пологової діяльності ви можете кричати, плакати, навіть лаятися на вашого чоловіка або лікаря. Є породіллі, яким заважає який-небудь одяг, можуть роздягтися наголо. Всі ці реакції є загальними, це просто реакція на біль і втому.

У вас втрачається ясність думок

Під час переймів легко забути все те, чому вас учили на курсах підготовки до пологів. Цілком можливо, що ви забудете всі способи, як можна полегшити біль, натомість тільки лежатимете, стискаючи поручні ліжка. Так само ви забудете більшість з того, що відбуватиметься під час самих пологів.

Ви не полюбите свого малюка з першого погляду

Дуже добре, якщо вашою першою реакцією на малюка буде величезна радість. Ви тільки що випробували колосальний стрес, і вам потрібний час, щоб відновитися. У половині випадків, дитину відразу після пологів акушерка забирає в дитяче відділення, щоб мама могла відпочити. Якщо ви подивитеся на свою дитину через декілька годин, ви точно не захочете з нею розлучатися.

Народження дитини - одна з найбільш стресових ситуацій для чоловіка

Нерви можуть не витримати все те, що він побачить. Весь процес, ваші емоції, біль. Це дуже нелегко для тат. Іноді доводиться просити чоловіка, щоб він вийшов з кімнати, іноді дуже корисний нашатир під рукою. Побачивши емоції чоловіка від пологів, породілля може відчути ще більший стрес. Деякі чоловіки непритомніють, деяким стає погано, деякі випробовують жах. Якщо ви не впевнені в реакції свого чоловіка - краще його не брати з собою. Більше допомоги ви одержите від подруги, мами, свекрухи, які знають, чого чекати і що робити.

woman.delfi.ua