Перелік продуктів, небезпечних для чоловіків

Очолили список продуктів, які експерти настійно рекомендують чоловікам виключити з свого раціону виробу з переробленого м`яса. В процесі вивчення лікарями були проаналізовані дані більш як 1600 досліджень, присвячених дії обробленого і необробленого м`яса на здоров`я людини. При цьому необробленим фахівці рахують будь-яке червоне м`ясо (не птаха), а обробленим – продукт, що пройшов обробку з додаванням хімічних консервантів. В результаті виявилось, що шкода ковбаси або сосисок в чоловічому харчуванні навіть більша, ніж це можна було представити.

Крім того, чоловікам, схильним до проблем в статевій сфері, гарвардські учені радять не захоплюватися стравами з курячих яєць.

ДО РЕЧІ! Чим замінити шкідливі продукти в чоловічому харчуванні?

Смажене м`ясо – жирною морською рибою.

Яєчню – вівсянкою.

Ковбасу – морепродуктами і грибами.

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