Укуси комах можуть зумовити анафілактичний шок. Перша допомога

Корисні й симпатичні бджілки та їх менш приємні смугасті чорно-жовті родичі - оси, можуть завдати неабиякої шкоди людському організмові.

Їхні укуси важко назвати приємними, навіть якщо вони поодинокі. Отрута цих комах досить токсична. Укушене ж місце набрякає і біль довго не проходить. Особливо небезпечними є випадки, коли уражені обличчя, шия, рот або око - може виникнути набряк, який заважає дихати чи бачити. Також тривожною буває ситуація, коли людину вкусило відразу кілька комах.

Однак навіть один-єдиний укус, буває, спричиняє надзвичайно тяжкі алергійні реакції, які без своєчасної допомоги можуть закінчитися навіть смертю.

Варто пам`ятати, що подібні реакції здебільшого передаються у спадок. Тож якщо батько чи мати мали проблеми з укусами комах, їхні діти мусять про це знати і бути напоготові. Також непередбачувані реакції після ужалення осами та бджолами можуть виникати в людей, які мають алергію на продукти бджільництва - мед, маточне молочко, пилок тощо.

Проте іноді хвороблива реакція на укус виявляється повною несподіванкою як для постраждалого, так і для оточуючих. Першими ознаками алергії, які можуть з`явитися вже через п`ять-десять хвилин після ураження, бувають чимраз більший набряк укушеного місця, висипання на шкірі - кропив`янка, набряк у горлі, іноді "сідає" голос, дихання утруднюється. Людина стає дуже блідою, обличчя набуває сіруватого відтінку. Подеколи можуть розпочатися сухий кашель, біль у животі, судоми. Якщо набряк горла прогресуватиме, потерпілий почне задихатися, може втратити свідомість.

Це дуже небезпечний стан, який вимагає негайних дій. Насамперед необхідно викликати "швидку". До її приїзду потрібно обережно видалити жало - пінцетом чи якимось іншим гострим продезінфікованим предметом. Якщо вжалена кінцівка - рука чи нога, варто міцно перев`язати її вище місця укусу. Ранку ретельно промити водою з милом чи спиртом, накласти чисту серветку, змочену холодною водою, або лід. Дуже добре, якщо в аптечці є протигістамінні препарати, феністіл-гель, гідрокортизонова мазь тощо. Тоді укушене місце потрібно змастити маззю, а потерпілого змусити прожувати та запити водою протигістамінні пігулки (діазолін, фенкарол, лоратадин тощо) - максимальну разову дозу. Усім, хто знає про ймовірні алергійні реакції, бажано постійно мати ці засоби при собі. Хоча протигістамінні засоби не позбавляють організм від отрути, вони швидко усувають алергійні прояви.

Тим, хто вже мав подібну реакцію на укуси комах, надто - анафілактичний шок, варто пам`ятати, що наступна реакція на ужалення буде ще більш бурхливою. Організм вже навчився розпізнавати бджолину чи осину отруту і буде реагувати на неї, як на ворога.

Пересічним громадянам, які не мають таких страшних реакцій на укуси, зменшити набряк та біль допоможуть народні засоби. Добре допомагають розчин харчової соди - 1 ч. л. на півсклянки перевареної води, або охолоджений розчин фурациліну, які ватним тампоном наносять на вкушене місце.

Набряк знімає компрес з 3-відсоткового оцту. Зменшить біль добре вимитий подрібнений листочок подорожника. Його слід прибинтувати до укусу стерильним бинтом.

Корисно прикладати шматочки льоду, які відразу зменшать набряк і біль. Головне - не розчісувати ранку. Якщо вона довго не гоїтиметься, звернутися до лікаря. Можливо, він призначить ліки чи мазі.

Але найкраще - все ж не допускати ужалення. Зробити це досить нескладно - комахи кусають, лише коли захищаються. Тож не їжте солодощі та фрукти на відкритому повітрі, не залишайте їх на вікні чи балконі. Також не використовуйте парфуми із виразним запахом фруктів та квітів - у поєднанні із яскравим одягом ви можете видатися комахам дуже апетитними і цілком їстівними. Якщо вже оса чи бджола або кілька особин до вас підлетіли, у жодному разі не починайте махати руками та проявляти агресію. Бо у цьому разі агресія буде взаємною і на вас можуть напасти відразу всі комахи одночасно. Краще завмерти і перечекати - невдовзі до вас втратять цікавість і полетять по своїх бджолиних справах.

Дарина КЛИМЕНКО