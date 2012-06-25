У США близько 11 тис людей евакуйовано через природну пожежу

Влада США евакуювала не менше 11 тис. чоловік через природну пожежу, що вирує на сході штату Колорадо з 23 червня.

Як передає РІА «Новости», на даний момент вогнем охоплена територія у 800 гектарів на захід від міста Колорадо-Спрінгс. Швидкому поширенню вогню сприяла суха і вітряна погода.

Влада округу Ель-Пасо оголосила надзвичайний стан, оскільки не може самостійно справитися з вогнем.

"Очевидно, що ресурсів жодної з наших служб не вистачає. Це (оголошення надзвичайного стану) необхідний крок, коли маєш справу з катастрофою такого масштабу", - заявив мер Колорадо-Спрінгс Стів Бах.

На сьогодні на території штату Колорадо вирує ще шість великих природних пожеж. З вогнем борються кілька тисяч пожежників і близько 70 одиниць авіатехніки.