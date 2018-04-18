Як наше тіло розповідає про здоров'я?
Що можна дізнатися з вигляду рук, обличчя, фігури та стану волосся?..
Як стан здоров`я позначається на нашій зовнішності? Що можна дізнатися з рук, обличчя, по фігурі та стану волосся?
Якщо волосся випадає. Це один із перших сигналів про "допомогу", який подає наш орга- нізм, намагаючись показати, що у нього щось не в порядку.
Якщо волосся нещодавно пережило фарбування або хімічну завивку - вам, швидше за все, порекомендують спеціальні маски, бальзами і лосьйони для зміцнення волосся.
Але випадання волосся може бути ознакою авітамінозу, точніше, нестачі вітамінів групи "В". Дефіцит вітамінів, у свою чергу, може розвинутися внаслідок порушеної роботи шлунку або кишечнику. Інша поширена причина - гормональні порушення.
Що робити: необхідно визначити суть проблеми. Для цього важливо з`ясувати, як функціонує гормональна і шлунково-кишкова система, а також досліджувати саме волосся на надлишок/брак необхідних мікроелементів.
Якщо з`явилися прищі
Жирна шкіра, прищі, вугрі, чорні крапки на шкірі, акне. Одна з причин неприємних "явищ" - гі- перфункція сальних залоз. Запускають механізм гормони - тестостерон і кортизол.
Якщо зміст цих гормонів в організмі перевищено, вироблення шкірного сала відбувається дуже активно, в результаті чого з`являється жирний блиск, тон шкіри стає сірим, структура пориста, на ній погано тримається макіяж, легко з`являються запалення.
Інша причина - порушення роботи кишечнику. Продукти харчування не переробляються і застоюються у шлунково-кишковому тракті, накопичуються в організмі токсини, печінка не справ- ляється з їх переробкою, в результаті пору- шується всмоктування мікроелементів, що відоб- ражається на шкірі появою прищиків і запалень.
Що робити: багато косметичних засобів доз- воляє замаскувати зовнішні прояви, але не вирішити проблему. Рекомендується пройти спе- ціальне обстеження на рівень тестостерону і кортизолу. Варто дослідити роботу шлунку і пе- чінки, здавши аналіз крові на біохімію, обстежити кишечник на дисбактеріоз.
Якщо нігті стали крихкими
Деколи, нігті стають крихкими, починають ламати, слоїтися, можуть змінити колір, стати тонкими, на поверхні нігтя можуть з`явитися смужки... Всі ці ознаки говорять про порушення здоров`я.
Наприклад, білі плями на нігтях свідчать про те, що в організмі, швидше за все, не вистачає заліза та цинку. Якщо нігтьова пластина стала потовщеною, а її колір - жовтуватим, можливо, це одна з грибкових захворювань.
Крихкість нігтів найчастіше пов`язана з неправильною роботою щитовидної залози, так як саме вона відповідає за співвідношення в організмі кальцію і фосфору.
А якщо нігті несподівано стали слоїтися, можливо, в організмі бракує вітамінів А і D чи є недолік мікроелементів (кремнію, селену).
Що робити: необхідно провести дослідження внутрішнього мікроелементного складу нігтьової пластини. За результатами можна зрозуміти, якого вітаміну або мікроелемента вам не вистачає. Потім виключити грибкові ураження нігтя, якщо вони є, і при необхідності звернутися до лікаря міколога.
Якщо збільшилась вага
Причин зайвої ваги може бути багато - від простого небажання займатися собою до серйозних гормональних порушень.
Крім іншого, на рівень ваги впливають естрадіол і тиреотропний гормон (ТТГ). Естрадіол - "гормон краси", він відповідає за формування жіночих статевих ознак, збереження пружності і моло- дості шкіри, блиску волосся. Але надлишок цього гормону може викликати ожиріння.
Гормон ТТГ регулює функцію щитовидної залози, а значить, впливає на обмінні процеси в орга- нізмі. При порушеннях вирішити проблему ваги не зможуть ні дієти, ні спеціальний комплекс тренувань.
Буває апетит неможливо контролювати. Чому так відбувається? Вся справа в перегонах цукру крові та порушенні виробництва інсуліну. За збільшення апетиту може відповідати також гормон лептин (його недолік викликав підвищений голод у піддослідних мишей).
Існує думка, що при надлишку цього гормону реакція організму на нього притупляється, тому організм продовжує відчувати голод, одночасно збільшуючи виробництво лептину.
Що робити: насамперед, пройти обстеження на співвідношення в організмі найважливіших гор- монів і на глюкозу. Зараз в багатьох клініках існують комплексні програми обстеження.
Якщо з`явилося небажане волосся
Звична справа, коли у жінки волосся присутнє на ногах і руках, в пахвових западинах і зоні бікіні. Але часом воно з`являються там, де бути не повинно.
Йдеться про ситуації, коли волосся з`являється на обличчі або на грудях.
Це говорить про підвищену концентрацію в ор- ганізмі чоловічих статевих гормонів (андроге- нів), що небезпечно і багато інших причин - зокрема, виникають порушення роботи яєчників і безпліддя.
Найпоширеніші причини проблеми - прийом деяких лікарських препаратів, порушення функції наднирників і яєчників, спадкові фактори.
Що робити: звичні способи видалення волосся допоможуть вирішити проблему лише тимчасово. Рекомендується пройти обстеження на рівень андрогенних гормонів і звернутися до лікаря-ендокринолога.