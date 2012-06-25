Коли фітнес потрібно пропустити

Не хочеться йти на фітнес? Це може бути напад ліні, який потрібно подолати і йти на тренування. Або сигнал твого організму, що заняття все ж таки краще відкласти і не мучитися докорами сумління.

Розібратися в цьому допоможе наш експерт з фітнесу Марина Навроцька, майстер-тренер київського фітнес-клубу. Отже, коли фітнес краще пропустити.

5 причин, коли тренування краще пропустити

1. Ти наїлася за 30 хвилин до тренування. Не втрималася, буває. У цьому випадку краще заняття пропустити, а якщо є можливість, перенести на 2 години пізніше. Справа в тому, що їсти можна і навіть потрібно за 2 години до тренування (мінімум за 1 годину).

Якщо ти поїси перед фітнесом, заняття навряд чи піде тобі на користь. У кращому випадку ти відбудешся печією, в гіршому - розладом кишечника або запором.

Крім того, щедра трапеза і солодощі перед тренуванням сприяють появі целюліту.

2. Гострий біль. Якщо у тебе сильно болить голова чи відчуваєш гострий біль у боці (апендицит), області печінки, нирок та інше, фітнес краще відкласти і звернутися до лікаря.

Ефект від тренування крізь біль - дорівнює нулю. Крім того, ти можеш втратити свідомість під час тренування.

3. Температура. Якщо ти хворієш, у тебе висока температура, біль у горлі та інші ознаки застуди або грипу, заняття фітнесом краще відкласти.

Додаткове навантаження ще більше послаблює організм і затягує одужання.

Хоча знаходяться фанати, які приходять в тренажерний зал з температурою 39.

На такі жертви йти не варто, звісно, якщо ти не зібралася продовжити собі лікарняний.

4. Високий тиск. Якщо у тебе з яких-небудь причин різко піднявся тиск, фітнес краще відкласти. Заняття спортом у такому стані небезпечні, можуть призвести до летального випадку.

Якщо твоєму організму властиві підвищений / знижений тиск, вибираючи вид фітнесу, порадься з лікарем і обов`язково постав свого майбутнього тренера до відома про свій стан.

5. Місячні. Під час «червоних» днів календаря від інтенсивних занять фітнесом краще відмовитися на користь пілатесу, йоги або довгих прогулянок на свіжому повітрі.

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