Помер житель Китаю, який дивився матчі Євро-2012 безперервно

Китайський футбольний фанат, який спробував подивитися всі матчі Євро-2012, помер через 11 днів після початку чемпіонату.

Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Бі з посиланням на державні ЗМІ Китаю.

Через різницю в часі Цзян Сяошану доводилося дивитися футбол ночами, а вдень ходити на роботу.

19 червня, подивившись матч збірних Ірландії та Італії, він прийшов додому, ліг спати й не прокинувся.

Причиною смерті, за попереднім висновком лікарів, є виснаження.

bbc.co.uk