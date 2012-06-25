Помер житель Китаю, який дивився матчі Євро-2012 безперервно
15:05, 25 червня 2012Зарубіжні новини
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Ліг спати й не прокинувся
Китайський футбольний фанат, який спробував подивитися всі матчі Євро-2012, помер через 11 днів після початку чемпіонату.
Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Бі з посиланням на державні ЗМІ Китаю.
Через різницю в часі Цзян Сяошану доводилося дивитися футбол ночами, а вдень ходити на роботу.
19 червня, подивившись матч збірних Ірландії та Італії, він прийшов додому, ліг спати й не прокинувся.
Причиною смерті, за попереднім висновком лікарів, є виснаження.
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