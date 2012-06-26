Змінюємо колір волосся без фарби

Спробуйте скористатися «натуральною косметикою», яку можна знайти у себе удома. Кардинально Ви колір не зміните, а ось небагато освітлити або зробити темнішим можна, а якщо не сподобається, то варто кілька разів помити волосся і від фарбування не залишиться і сліду.

Липа.

Коричневий відтінок.

Беремо 5 столових ложок дрібно нарізаних гілочок і листя липи, заливаємо 1/2 склянки води, кип`ятимо, поки не залишиться приблизно 1 склянка рідини, остуджуємо, проціджуємо і можна наносити на волосся.

Ревінь.

Для надання волоссю світло-русявого відтінку.

150 грам подрібненого кореня ревеню прокип`ятити в 1/2 літра білого вина, поки не залишиться половина первинного об`єму, процідити, остудити, споліскувати одержаним відваром освітлене волосся.

Солом`яний колір з червонуватим відливом.

У попередній рецепт відвару додати 1/2 чайної ложки питної соди, наносити на волосся після кожного миття на 15-20 хвилин, потім волосся промити.

Для надання світлому волоссю солом`яно-жовтого відтінку.

Беремо 20-30 сухого подрібненого коріння ревеню, заливаємо склянкою холодної води, кип`ятимо 15-20 хвилин, ретельно помішуючи, остудити, одержаний відвар втирати в чисте, висушене волосся.

Ромашка аптечна

Для надання золотистого відтінку світлому волоссю.

100 грам ромашки заливаємо 1/2 литка кип`ятку, настоюємо 30-40 хвилин, потім процідити. Одержаним настоєм ретельно змочити волосся і потримати близько 1 години, потім волосся промити теплою водою.

Для знебварвлення темного волосся.

Беремо 100 грам ромашки, засинаємо в 300 г. окропу, перемішуємо, варимо близько 1 години, зливаємо воду, віджимаємо залишок, додаємо 50 мл 3% перекису водню, наносимо на волосся і залишаємо на 30-40 хвилин, не втирати, потім промити волосся з шампунем.

Чай китайський.

Для надання волоссю червонувато-коричневого відтінку.

3 столових ложки чаю залити склянкою води, кип`ятити 20 хвилин, остудити, процідити, нанести на волосся на 15-20 хвилин, потім волосся промити водою.

Цибуля.

Для надання волоссю золотистого відтінку.

50 грам цибульного лушпиння (жменя) заливаємо 1 склянкою кип`ятку, кип`ятити 15-20 хвилин, охолодити, процідити. Обполіскувати волосся відваром після кожного миття голови.

Для фарбування волосся в золотисто-коричневий колір.

1/2 склянки цибульного лушпиння залити 1 склянкою кип`ятку, кип`ятити 20 хвилин, процідити, додати 2 чайних ложки гліцерину. Втирати у волосся щодня, впродовж 2-3 тижнів, поки не вийде потрібний відтінок.

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