Шпинат допомагає попередити рак

Провідний фахівець Університету Мансі Парасрамка штату Орегон заявив в інтерв`ю одному науковому виданню наступне: «Розвиток раку – це багатоступінчатий, складний процес, при якому відбувається пошкодження клітин через різноманітні засоби дії».

Автори дослідження зробили висновок, що біологічну руйнівну дію мають канцерогени, що поступають в організм разом з їжею (наприклад, із смаженим м`ясом). В ході проведених досліджень ученими спостерігалися 679 лабораторних тварин. Тільки в раціон тварин був введений шпинат, негативні зміни в клітинах, які в результаті могли привести до онкології, почали відразу затихати. Випробування зокрема показали, що його регулярне вживання дозволяє скоротити майже удвічі частоту виникнення пухлин товстої кишки - з 58 до 32 відсотків.

lady.siteua.org