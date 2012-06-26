Залежність від кави: дізнайтеся про нові дані

Якщо Ви сподіваєтеся підбадьоритися зранку чашкою кави і одержати імпульс до початку робочого дня, не поспішайте і спочатку дізнайтеся про нові дані. Як виявилося, кава зовсім не має ефектів, здатних активізувати розумову діяльність.

Вживання кави в порівнянні з будь-якими іншими напоями, що не містять кофеїну, не приводить до яких-небудь переваг у процесі активізації організму. Люди звиклі випивати чашку кави вранці відчувають поліпшення самопочуття, тому що виправляють відчуття недоліку кофеїну в організмі, пише sunhome.ru

За даними «International Journal of Neuropsychopharmacology» ті, хто є фанатом кави, має всі шанси, щоб виробити звикання до кофеїну, а також підвищити рівень особової тривожності.

Для проведення експерименту були відібрані 379 добровольців з розряду кофеманів. Їх розбили на 3 групи згідно кількості щоденного споживання кофеїну. Потім їх попросили утриматися від кави на подальші 16 годин. Після чого вони одержали або пігулку кофеїну або плацебо, а потім приступили до комп`ютерного тестування.

Ті, хто зазвичай вживав середню або високу дозу кофеїну після вживання плацебо повідомили про скорочення концентрації і посилення головних болів, які взагалі не з`являлися у тих, хто одержав свою дозу кофеїну.

З іншого боку, підвищення концентрації кофеїну відповідало вищому рівню тривожності, артеріального тиску, але не робило значущого впливу на активізацію розумових процесів. Показники пам`яті і концентрації у цієї групи не перевищували рівня у тих, хто прийняв плацебо.

"Наше дослідження показує, що ми не виявили переваг від вживання кофеїну", -каже Пітер Роджерс, автор дослідження з Вristol University`s Department of Experimental Psychology у Великобританії, - «Проте кава може викликати звикання і підвищити відчуття тривоги».

e-news.com.ua