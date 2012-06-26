Східні танці – ідеальне джерело жіночого здоров'я

Модні у наш час східні танці або як вони по-іншому називаються bellydance, мають масу позитивних властивостей. Іноді їх навіть призначають тим жінкам, які страждають на жіночі захворювання.

Для тих, у кого сидяча робота і дуже часто можуть виникати захворювання, викликані застійними явищами (болі в спині, часті цистити, набрякання ніг) будуть позитивні східні танці. За годину, проведеній в такому танці, активізується робота в органах малого тазу. Відбувається циркуляція крові по всьому організму, і всі застійні явища зникають.

Через півроку тренувань (досить танцювати двічі в тиждень по годині), багато жінок починають відзначати у себе зменшення жирових відкладень у ділянці живота. Це відбувається за рахунок активного скорочення м`язів преса і бічних м`язів талії. У таких умовах жирові клітки в цих місцях не встигають ділитися, а більшість і зовсім спалюється. У результаті, жінка має граціозну талію, яка до того ж є дуже пластичною і гнучкою. Неспроста, східні танці ще називають танцями живота.

Східні танці дуже корисні для репродуктивної системи. При активній роботі м`язів малого тазу, відбувається одночасно і скорочення м`язів самої матки, вагінальних м`язів. Постійний тонус цих м`язів є відмінною підготовкою до родових процесів і допомоги породіллі. До того ж, уміння управляти м`язами статевої сфери, жінка може використовувати на благо любовних взаємин зі своїм партнером. Багато чоловіків дуже це цінують у жінках.

Східні танці також корисні і для постави. Завдяки активній роботі м`язів спини, у жінок не бувають болів в хребетному відділі, і з`являється бажання тримати спину прямо.

e-news.com.ua