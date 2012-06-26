Чи може депресія призвести до недоумства?

Експерти на чолі з Клівом Холмсом з Університету Саутгемптона за підтримки Товариства хвороби Альцгеймера хочуть з`ясувати, які фактори спричиняють розвиток недоумства.

Вони збираються поспостерігати за 140 пацієнтами з помірними когнітивними порушеннями. Вчених цікавить вплив стресу на розвиток деменції, передає BBC.

У пацієнтів будуть брати зразки крові, слини протягом 18 місяців для оцінки концентрації біологічних маркерів стресу. Що стосується помірних когнітивних порушень, то в такому стані люди можуть жити роками, так і не зіткнувшись з повноцінним недоумством. Однак в окремих випадках в результаті діагностується деменція, пише Меддейлі.

Фахівці вважають: їм вдасться довести негативний вплив стресу на ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Треба сказати, до цього шведські вчені з`ясували на прикладі 1500 жінок, що ризик деменції підвищувався на 65% серед жінок, які періодично зіштовхуються зі стресом. А шотландські експерти, які працювали з тваринами, констатують: вся справа в гормонах, що вивільняються при стресі. Вони впливають на роботу мозку.