Південна Африка - лідер за рідкісними вродженими вадами

Південна Африка лідирує за кількістю рідкісних вроджених вад розвитку.

Представники МОЗ Східного Кейпа, Південна Африка, повідомляють: останнім часом на світ з`являється все більше дітей з рідкісними відхиленнями у розвитку, пише Меддейлі, посилаючись на AFP. Так, за останні два роки експерти зафіксували 50 фактів вад розвитку. А менш ніж за 18 місяців народилися п`ять з`єднаних близнюків.

За словами представника департаменту Сізве Купело, минулого тижня, приміром, у 16-річної матері народилася дівчинка з новоутворенням на лобі, що нагадує чоловічий статевий член. При цьому у дитини не було носа і очей. Все обличчя було просто затягнуто шкірою.

А в квітні лікарі зіткнулися з тим, що у народженої дитини була відсутня частина черепної коробки (мозок був прикритий тонким шаром шкіри). У минулому році в однієї дитини виявили схожу патологію - неприкрите серце. Всі діти з подібними відхиленнями, як правило, помирають у перші тижні.

Фахівці з`ясували: більшість випадків народження нездорових дітей спостерігається у регіоні Транскей, що вирізняється зашкалюючим рівнем бідності та недорозвиненості. Незважаючи на вжиті спроби, знизити смертність в регіоні так і не вдається.