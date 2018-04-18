Енергетичне здоров'я - гармонія духу та тіла
Тіло і психіка людини на рівних взаємодіють у процесах енергетичного обміну...
•Умова існування: без енергії наше життя неможливе за визначенням.
•Єдина система: тіло і психіка людини на рівних взаємодіють у процесах енергетичного обміну.
•Безцінний капітал: духовні традиції і досягнення науки дають нам ключі до гармонії з енергетичною системою нашого світу.
Трапилося щось хороше - і у нас немов виростають крила. Душевні сили ми черпаємо в наших емоціях. А ще наша енергія пов`язана з харчуванням, навколишнім середовищем, гормональним фоном... Так у чому ж воно, це незбагненне джерело життя?
У нас, людей, засвоєння, перетворення і вивіль- нення енергії відбувається інакше, управляється іншими механізмами, у тому числі - психоло- гічними. Так про що ж ми, власне, говоримо, коли використовуємо слово "енергія"?
Природа сили
Сексуальний потяг - наше лібідо - безумовно, найважливіша частина енергії людини, але це лише частина. Адже різноманіття наших потреб і емоцій не зводиться до сексу: ми дивуємося, переживаємо почуття провини, заздрості, страху, нетерпіння, гніву і радості.
Емоції заряджають нас енергією, викликають відчуття внутрішньої сили, спонукають бути активними і в цілому визначають наш життєвий тонус - це підтверджують і численні дослідження психології емоцій.
Завдяки даними сучасної психології ми сьогодні краще, ніж в епоху Фрейда, зна- ємо, як і до якого ступеня емоційна сфера впливає на наше тіло.
Емоції активізують вегетативну нервову систему, і у нас починає скажено битися серце, перери- вається дихання, з`являється сухість у роті, чер- воніють щоки або потіють долоні...
Такі реакції необхідні нашому організму для того, щоб підсилити м`язову діяльність, стати більш активними. Коли, приміром, ми відчуваємо ра- дість, дрібні судини розширюються, посилюється приплив крові до шкіри обличчя червоніє - такий прискорений кровообіг полегшує харчування всіх тканин організму, і всі фізіологічні процеси в ньому починають йти швидше. Тому, радіючи, ми відчуваємо легкість у всьому тілі, бадьорість, прилив сил.
Вегетативна система впливає на ендокринну та нервово-гуморальну, активізуючи нейрофізіо- логічні реакції: починають активно вироблятися гормони і нейромедіатори (десятки хімічних речовин, завдяки яким здійснюється взаємодія між нейронами, від яких зрештою залежать наш настрій і активність).
Ці складні емоції виникають в результаті взає- модії декількох факторів, але безсумнівно одне: енергія, витрачена за призначенням, може обернутися проти нас.
Засвоювати і розподіляти
Чи залежить наша фізична форма від стану пси- хіки? Лише 30% щодня спалюваних 2500 калорій витрачаються на фізичну активність, 20% живлять наш мозок, решта калорії забезпечують обмін речовин в організмі, що підтримує наше життя.
Якщо порівняти ці цифри з 8000 калорій в день, які необхідні професійному велогонщику, не залишається сумнівів у тому, що більшість з нас витрачають на психічну діяльність набагато більше енергії, ніж на фізичні зусилля!
Анорексія і булімія, так само як і депресія (коли людина багато їсть і спить, але залишається млявою), служать доказом величезного впливу психіки на засвоєння енергії. Точніше, на взає- модію психічного і фізичного: "Чому енергетичний ефект вуглеводів відчувається задовго до того, як вони будуть засвоєні? Тому що мозок, щойно отримавши сигнал від органів почуттів, що калорії ось-ось надійдуть в організм, негайно вивільняє наявні резерви".
Інший приклад такої взаємодії: деякі з нас погано їдять, бо погано себе почувають. Але вірно і зворотне: самопочуття погіршується, коли людина не отримує гарного харчування. Так що важко розділити фізичну і психічну сторони життя.
Завдяки вправам йоги, цигун і шиатсу багато хто з нас чули про індійської пране, китайської ци і японської кі (все це - різні назви однієї і тієї ж енергії). Необхідна нам життєва сила виробля- ється з космічної енергії, наповнює Всесвіт.
Ми отримуємо цю енергію від батьків у момент зачаття, черпаємо її з їжі, повітря, дії гормонів і навколишнього середовища. Потрапивши в наш ор- ганізм з цих п`яти джерел, енергія розподіляєть- ся по каналах, які називаються меридіанами.
Енергія в психоаналізі: лібідо
Засновник психоаналізу Зигмунд Фрейд вважав, що організм людини–це складна енергетична система, яка керується законом збереження енергії. А основним джерелом життєвої енергії - потреби або потяги.
Вони створюють напругу в психіці й змушують нас діяти, щоб зняти цю напругу. Як тільки потреба задоволена, ми отримуємо задоволення, а по- тім виникає нова потреба.
При цьому найбільш істотною для розвитку особистості Фрейд вважав сексуальну енергію (він назвав її лібідо).
Швейцарський аналітик Карл Густав Юнг, якого Фрейд вважав своїм наступником, відмовився від сексуального розуміння терміна "лібідо" і означив їм психічну енергію виключно (саме це і стало причиною розриву відносин Фрейда і Юнга).
"Лібідо є потреба організму в самому його природному стані, - писав Юнг. - З генетичної точки зору тілесними потребами, які складають сутність лібідо, є голод, спрага, сон, секс і емоційні стани, чи афекти".
Ми повертаємося до того, з чого починали: чим точніше ми намагаємося визначити життєву енергію, тим вірніше вона від нас вислизає.
Можливо, найголовніше в енергії зрозуміли східні мислителі і нам варто прислухатися до них? "Чи це не є просто космічною енергією, яку досить вловити, - з посмішкою говорить лікар Лю Донг, що викладає цигун. - Мета цигун й інших практик не в тому, щоб поставляти організму пальне, а в спілкуванні з космосом, яке дарує радість".
Дійсно, максимальна кількість енергії вивільня- ється в той момент, коли ми переживаємо радість (саме ця емоція стимулює викид гормону задоволення), страх же, навпаки, нерідко сковує нас.
Енергія в східній традиції: кундаліні
Згідно давньоіндійським традиціям (йоги), кос- мічна енергія (прана) в нашому тілі представлена енергією кундаліні.
Вона символічно зображується у вигляді сплячої змії, згорнутої кільцем або спіраллю в основі хребта, в самій нижній чакрі. Мета багатьох східних практик полягає в тому, щоб "пробудити змію", тобто навчитися контролювати життєву енергію.
Для цього існують певні вправи. Пробудившись, енергія починає рухатися вгору по хребту, від нижніх енергетичних центрів (чакр) у верхні, перетворюючи і розширюючи свідомість людини.
Коли кундаліні досягає самої верхньої чакри, в області шиї, свідомість людини втрачає свої інди- відуальні кордони і зливається з вищою абсолютною свідомістю - Космосом.
Тоді питання про енергії і втоми можна задати собі інакше: як навчитися жити з відчуттям внутрішньої радості, незалежно від того, в яких умовах доводиться розвиватися і рухатися вперед? Всі ми різною мірою вміємо знайти відповідь на це питання.
Багато таємниць цього джерела життя ще належить розгадати, але розвиток науки і залучення до духовних традицій відкривають шляхи дос- тупні кожному. І цей безцінний капітал - завжди в нашому розпорядженні. І під нашою відпові- дальністю.