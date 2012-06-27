Як запобігти старінню шкіри?

Здоров`я і краса шкіри обумовлені багатьма чинниками, зовнішніми і внутрішніми і деякі від нас не залежать, наприклад, стать, наша спадковість і природно вік. Але ми прагнемо зробити все, що від нас залежить, щоб шкіра виглядала добре і була здоровою, приємною на дотик і не втрачала своєї природної пружності.

Перше, що ми можемо зробити на користь своєї шкіри і всього організму – це правильно харчуватися, їжа – джерело вітамінів, мінералів і амінокислот.

Дія ультрафіолетових променів на шкіру вважається корисною тільки з того боку, що шкіра виробляє необхідний нею вітамін D, та варто сказати, що в літній період від сонця ми одержуємо більше шкоди, ніж користі. Красива смага – це захисна реакція шкіри на ультрафіолетові промені, що приводять навіть до раку шкіри і сприяють її ранньому старінню. Доцільно користуватися сонцезахисним кремом круглий рік, в зимовий і осінній період достатнім фактором буде SPF 10-15, а влітку від 20 до 50, залежно від кольору шкіри і волосся. Блондинам краще підвищити захисний чинник, темно-русявим і шатенам можна знизити. Завжди пам`ятайте про те, що навіть найменший прищик – це знак того, що в організмі є якесь порушення. Перших вікових зморшок допоможе успішно позбавитися масаж. Процедура на відміну від хірургічного втручання приємна і безболісна.

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