Кава врятує від сухості в очах

Як відомо, синдром «сухих очей» є справжньою епідемією серед працівників офісу – щоденна робота за комп`ютером дуже негативно позначається на зорі.

Проте, понизити негативний вплив монітора на очі можна за допомогою звичайної кави. Фахівці стверджують, що любителям кавових напоїв синдром «сухих очей» не загрожує. Виявляється, кава сприяє процесу вироблення сліз, тому очі навіть при тривалій роботі за комп`ютером залишаються зволоженими.

Як відомо, кофеїн також стимулює вироблення слини і шлункового соку. Отже, до цих позитивних для багатьох людей явищ тепер можна додати і користь для очей.

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