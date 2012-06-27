В Індійському океані затонуло судно з 150 мігрантів

В Індійському океані поблизу північного узбережжя острова Різдва перекинулося й затонуло судно, на борту якого перебували близько 150 мігрантів.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на Морську рятувальну службу Австралії.

До місця корабельної аварії прибуло торгове судно, що проходило поблизу, моряки намагаються врятувати тих, хто вижив. На допомогу їм направлено військові кораблі й авіацію.

Всього кілька днів тому приблизно в тому ж районі внаслідок корабельної аварії загинули близько 90 нелегальних мігрантів, які намагалися дістатися до берегів Австралії.