Як визначити свій психологічний вік

Психологічний вік далеко не завжди співпадає з вказаним в паспорті або з біологічним, таким, що грунтується на реальному стані фізичного здоров`я. Цей вік характеризується тим, яким чином сама людина його відчуває, і тим, як він сприймається оточуючими. Існує декілька способів, що дозволяють визначити свій психологічний вік.

Основними складовими психологічного віку є інтелектуальний показник або «розумовий» вік; показник зрілості, врівноваженості особи або емоційний вік; показник соціальної зрілості або соціальний вік.

Звичайно, в першу чергу, на психологічний вік впливатимуть стереотипи, що склалися. Великий вплив при цьому роблять соціальні події, зв`язані з емоціями, наприклад, одруження, заміжжя, розлучення, народження дитини, внука і т.д.

Визначити свій психологічний вік можна за допомогою нескладного тесту. Пройдіть його:

Ви відчуваєте себе на _ років.

Ваш зовнішній вигляд говорить про те, що вам _ років.

Ваші інтереси і захоплення відповідають віку _ років.

Ваша поведінка в повсякденному житті показує, що вам _ років.

Замість пропусків підставте цифри, потім їх складіть і одержану суму поділити на чотири. Те, що у вас вийшло в результаті, і є ваш психологічний вік.

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