Щороку в світі від наркотиків помирає близько 200 тис. осіб
15:47, 27 червня 2012Зарубіжні новини
1
Зазначає Управління ООН
Управління ООН з наркотиків і злочинності зазначає, що щороку в світі від зловживання наркотиками вмирає приблизно 200 тисяч чоловік.
У черговій доповіді відомства називається кількість людей, що входять у так звану "групу ризику" серед наркоманів, це 27 мільйонів, повідомляє радіо «Свобода».
Найбільш поширеним наркотиком залишається марихуана, її курять 227 мільйонів чоловік.
За даними Управління ООН, у 2010 році приблизно 5% людей, що живуть на Землі, хоча б раз скористалися нелегально придбаними наркотиками.
Головним постачальником наркотиків на світові ринки залишається Афганістан.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter