Які ж продукти найкорисніші?

Які ж продукти найкорисніші?

11:25, 28 червня 2012
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Той, хто з`їдає по яблуку в день має менше шансів захворіти хворобою Альцгеймера... Три "рибні" обіди на тиждень зменшують ризик виникнення інфаркту на 50%...

Коли, здавалося б, нам вже все відомо про користь тих або інших продуктів, учені вирішили ще раз уточнити їх цінність.

Яблука

Є прислів`я: "Одне яблуко в день – лікарі без роботи". Той, хто з`їдає по яблуку в день має менше шансів захворіти хворобою Альцгеймера. Речовини, що містяться в яблуках, зокрема кверцетин, здатні гальмувати розвиток ракових клітин. Крім того, кверцетин має протизапальну дію і зменшує шкоду так званих вільних радикалів. Для нормальної роботи шлунку яблука теж незамінні: кислоти, що містяться в них, перешкоджають розвитку гнильних бактерій, а пектин виводить шкідливі речовини з організму.

Риба

Хто піклується про своє серце, має їсти більше риби замість м`яса. Три "рибні" обіди натиждень або 30 грам риби в день зменшують ризик виникнення інфаркту на 50% завдяки вмісту в рибі жирних кислот Омега-3, що сприятливо діють на клітинні мембрани. І дійсно, статистика показує, що японці і ескімоси, які регулярно вживають рибу, набагато рідше страждають від серцево-судинних захворювань, ніж народи, чий раціон бідний рибними продуктами. Корисна риба і для мозку, і для нервових клітин, сприяючи їх регенерації.

Часник

Запах часнику, за народним повір`ям, відлякує вампірів. Учені додають до вампірів бактерії і віруси, які так само не витримують часникового аромату, що обумовлений вмістом у часнику ефірних масел і фітонцидів. Часник незамінний при лікуванні простудних захворювань. Крім того, його вживання знижує ризик виникнення раку шлунку і кишечнику і покращує роботу травлення. Одна з важливих властивостей часнику - він захищає від ризику судинних захворювань.

Полуниця

Виявляється, для постачання організму вітаміном С не обов`язково робити над собою зусилля, поїдаючи кислі лимони. У полуниці міститься ще більше вітамінів, а смакові відчуття незрівнянні. Корисна полуниця не лише цим – високий вміст заліза підвищує імунітет організму. Деякі барвні речовини, ефірні масла, якими багата ця ягода, а також кислоти здатні стримувати утворення особливих ензимів, що провокують розвиток раку. До того ж у полуниці міститься багато цинку, який вельми сприятливо впливає на сексуальність.

Морква

Бета-каротин, що міститься в цьому овочі, нейтралізує вільних радикалів, які руйнують генну структуру і провокують рак. Крім того, він сприятливо впливає на стан шкіри і зір. Проте необхідно пам`ятати, що бета-каротин краще розчиняється в жирах, тому до салату з моркви потрібно обов`язково додавати масло або сметану.

Стручковий перець

Гострий перчик чілі покращує обмін речовин, сприяючи тим самим схудненню. Капсацин, що додає гострого смаку перцю, сприяє виробленню шлункового соку і перешкоджає розмноженню шкідливих бактерій в шлунку і кишечнику.

Солодкий перець (паприка)

Крім того, що він містить багато вітаміну С, в червоній паприці міститься барвна речовина лютеолин, який навіть у малих дозах стримує розвиток раку, оберігає від серцево-судинних захворювань і вікових проблем.

Соя

Містить багато лецитину і вітамінів групи В, які підсилюють розумові здібності і укріплюють нервову систему. Відома соя і як незамінне джерело білка, здатного замінити тваринні білки. Особливо це стосується проростків сої.

Банани

Найситніший і багатший вуглеводами фрукт. У бананах містяться і різні баластні речовини, що перешкоджають швидкому надходженню цукру в кров. А кількість магнію, що міститься в одному банані, складає одну шосту частину від добової потреби організму. Магній потрібний для утворення м`язової тканини, він укріплює також кості, нервові клітини, що особливо актуально при стресах. Окрім магнію, банани багаті калієм і вітаміном В 6, які теж дуже зміцнюють нервову систему.

Зелений чай

Його чудодійні властивості обумовлені змістом катехіну – біоактивної речовини, що перешкоджає розвитку атеросклерозу і оберігає від захворювання на рак простати. Зелений чай дуже допомагає при спалюванні жирів, тільки необхідно випивати щодня не менш як чотири чашки цього напою.

Молочні продукти

У цьому одному з основних продуктів харчування містяться цінні білки, легко переварюванні жири і корисний цукор лактоза. Багате молоко і кальцієм. Учені встановили, що запаси кальцію, накопичені з молодості, допомагають у старості уникнути остеопорозу. Необхідний кальцій і для функціонування нервової системи, і для правильної роботи мускульної системи організму. На переконання лікарів, склянка молока щодня значно зменшує ризик виникнення раку шлунку.

Підготувала Віра Онопко.

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