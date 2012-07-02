Чим шкідливі вуглеводи?

Продукти з високим вмістом вуглеводів можуть мати негативну дію на здоров`я серцево-судинної системи, стверджують ізраїльські дослідники з Університету Тель-Авіва.

В рамках експерименту 56 добровольців щодня їли кукурудзяні пластівці з молоком, цукрову суміш, хлібні висівки, тобто продукти з високим глікемічним індексом.

Медики з`ясували, що багатий на вуглеводи раціон швидко збільшує рівень цукру в крові, приводить до сильного артеріального стресу і може стати причиною серцевого нападу.

ksnews.org.ua