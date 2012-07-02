Через потужний ураган 2 мільйони американців сидять без світла

Райони Східного узбережжя США, які зазнали у ніч на суботу удару сильної бурі, досі не можуть повернутися до нормального життя.

Майже дві доби без електрики залишаються близько двох мільйонів споживачів. Жертвами стихії стали, як мінімум, 13 осіб, в основному, у штаті Вірджинія, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Режим надзвичайної ситуації оголошено у Вашингтоні, а також в штатах Вірджинія, Огайо, Меріленд і Західна Вірджинія.

Влада поки навіть не може розпочати оцінювати збитки, завдані штормом, але, як запевняють фахівці, найбільша шкоду міг завдати виключно ураган. Ситуацію ускладнює майже африканська спека, за якої у будинках з непрацюючими кондиціонерами перебувати дуже складно. У Вашингтоні на термометрах 35-40 градусів, а в деяких містах далі на південь температура ще вища.

Через наслідки урагану сьогодні у Вашингтоні будуть закриті всі школи, де після закінчення навчального року діти збираються у літні табори.

Губернатор Меріленду Мартін О`Маллі офіційно дозволив держслужбовцям залишати офіси у вільному режимі. Він також закликав жителів штату утриматися від поїздок на автомобілях, пояснивши це тим, що багато світлофорів досі не працюють, а на вулицях залишаються повалені дерева.

Компанія "Пепко", яка відповідає за енергопостачання Вашингтону і Меріленду, попередила, що відновлювальні роботи можуть тривати до семи днів.

Концерн "Домініон", який забезпечує подачу електроенергії у Вірджинії, обіцяє повернути світло до всіх будинків до 7 липня.