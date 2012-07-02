Понад 155 тисяч осіб постраждали через землетрус у Китаї

Понад 155 тисяч чоловік постраждали внаслідок землетрусу магнітудою 6,6, який стався в суботу в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР.

Такі дані місцевої влади передало сьогодні агентство «Сіньхуа», повідомляє ІТАР-ТАСС.

Епіцентр підземного поштовху знаходився на межі повітів Хецзін і Синьюань.

З постраждалого району на даний момент евакуйовано близько 48 тисяч чоловік. Повідомлень про жертви поки що не надходило, є лише дані про те, що 52 чоловіки дістали поранення.

Землетрус завдав шкоди і місцевій інфраструктурі, зруйновано 7,5 тисяч будинків, ще близько 64 житлових будов пошкоджено.

Уряд Китаю розпорядився направити в район лиха гуманітарну допомогу з предметів першої необхідності для тих місцевих жителів, хто позбувся своїх будинків. У районі лиха зараз працюють понад 2,4 тисячі рятувальників.