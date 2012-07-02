Продукти, які стимулюють здатність до дітородження

У природі існує великий арсенал продуктів, які мають унікальні властивості стимулювати статеву пристрасть (лібідо) і ерекцію.

До них належать овочі і фрукти: артишоки, адзуки (японська квасоля), авокадо, часник, цибуля, імбир, спаржа, селера, аругула (італійська салатна капуста), папайя, банан, манго, ківі, ананас, насіння рослин — злаків (проростки пшениці), цибулі, селери, кропу, граната, дині, сім`я тварин і риб, яйця курячі і перепелині, і спеції — аніс, базилік, імбир, кориця, коріандр, селера, кардамон, хрін, горіхи, а також продукти бджільництва, морепродукти і лікарські рослини.

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