Турбота про свою половинку продовжує шлюб

З роками склалася думка, що найбільш щасливі шлюби це ті, де одна людина розділяє інтереси і цінності іншої. Саме це впродовж тривалого часу було ключиком до сімейного щастя. Але, згідно новому проведеному дослідженню, зовсім не загальні інтереси і цілі об`єднують подружжя, Raut.ru.

Виявляється, це турбота про свою другу половинку і увага до неї. Дослідники виявили, що схожість інтересів, цілей і моральних принципів практично не сприяє відчуттю задоволення, а увага і турбота стосовно партнера є причиною подружнього щастя. Пояснення цього факту: уважні і дбайливі люди є гнучкішими, легше підлаштовуються під відносини і краще готові до змін протягом часу.

Психологи стверджують, що замість того, щоб шукати партнера, який відповідає загальноприйнятому образу "ідеального" чоловіка, краще віддати перевагу тому, хто відкритий для стосунків і здатний до співпереживання і співчуття. Здорові стосунки сприяють нормалізації артеріального тиску, додають упевненості в собі і в цілому позитивно позначаються на здоров`ї.

facenews.ua