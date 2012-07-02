Як зміцнити нігті

ТОП-10 порад:

1. Перш за все, не забувай про захист рук і нігтів під час домашньої роботи. Користуйся рукавичками, не варто нехтувати цією порадою.

2. Нанось на руки поживний крем щоразу, як починаєш робити щось, прибирати або мити посуд. Також можеш купити в аптеці вітамін А в ампулах і втирати його в нігті хоч би раз на день.

3. Нанось на кутикулу і нігті поживну олію як мінімум на ніч. Це не тільки збереже твій манікюр, але й допоможе нігтям.

4. Якщо ти працюєш за комп`ютером, то постав біля нього зволожуючий крем для рук і нігтів і кілька разів за робочий день змащуй руки. Від комп`ютера шкіра рук і поверхня нігтів дуже пересихає.

5. Не менш як 2 рази в тиждень їж рибу і віддай перевагу червоному м`ясу. Ці продукти містять необхідне для нігтів залізо. Морквяний сік містить вітамін А, морська капуста і шпинат багаті йодом.

6. Добре зробити суміш з оливкової олії, додавши туди декілька крапель лимонного соку. Нанеси цю суміш на нігті 1-2 рази на тиждень. Надінь бавовняні рукавички і залишся в них на ніч.

7. Чайну ложку морської солі розчини в 0,5 літра теплої води і потримай руки приблизно 20 хвилин. Потім висуши руки рушником, не змиваючи водою, і нанеси поживний крем.

8. Манікюр необхідно робити регулярно не рідше за 1 раз в 2 тижні. Для зняття лаку з нігтів застосовуй рідину, яка не містить ацетон.

9. Для зміцнення і живлення нігтів масажуючими рухами втирай в нігтьові пластини вітамін А або Е, що продається в звичайній аптеці. Процедуру зручніше виконувати перед сном.

10. Корисно проводити ще одну зміцнюючу процедуру – парафінотерапію. Вона зараз доступна практично в кожному салоні і коштує від 50 грн.

Суть парафінотерапії в тому, що руку занурюють в ємність з теплим воском, потім виймають і чекають, поки віск захолоне.

При цьому відбувається глибоке прогрівання тканин, а всі речовини, які були нанесені на нігті, починають активно вбиратися. Це дуже корисно для нігтів, прагни дозволяти собі цю процедуру хоч би раз на місяць або зроби курс з декількох процедур раз на півроку.

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