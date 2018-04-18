Як доглядати за ногами влітку?

Красиві ноги були, є і залишаться навіки головною жіночою пам`яткою. Особливо в момент торжества шорт, міні і босоніжок. Щоб не було нестерпно боляче - причому як в переносному, так і в прямому сенсі цього слова - обираємо стратегію літньої боротьби з мозолями, набряками, пітливістю і втомою.

Мозолі

Літня проблема номер один, отруйна принадність довгих прогулянок. Труть туфлі, босоніжки, балетки... Суцільні муки! Причин може бути безліч - і незручна колодка, і занадто ніжна шкіра, і спека, і піт... Тому підхід тут потрібен комплексний.

1. Без фанатизму. Купивши нову пару взуття, особливо відкриту, з ремінцями-застібками, не варто відразу ж влаштовувати йому довгий «вигул». Навіть якщо хочеться, щоб всі навколишні померли, оглядаючи ваші «Маноло Бланік» з останньої колекції.

Перший час обмежуйтеся недовгими тестовими прогулянками, перевіряючи: не тисне? не тре? а де саме? Якщо заздалегідь знаєте, що ноги «проблемні», користуйтеся розтяжками для взуття, гелевими подушечками та ортопедичними устілками, що перерозподіляють навантаження на стопу.

2. Профілактика. Майте при собі стіки, що захищають від мозолів. Їх продають в аптеках. Користуватися ними просто - перед тим як взуватися, намажте місця, натерти які є шанс. Замість стіків можна використовувати захисні креми з серії «для втомлених ніг» - з ними в нових туфлях зможеш гуляти, скільки заманеться, не відчуваючи незручності.

3. Перша допомога. Якщо ноги таки натерті, допоможуть пластирі від вологих мозолів. Найзручніші - силіконові: добре тримаються, захищають від тиску, прозорі. Словом, «запитуйте в аптеках міста»!

4. Догляд. Якщо мозолі вологі, головне - не проколювати бульбашку: через ранку в організм може просочитися інфекція. Якщо мозолі сухі, допоможуть пом`якшувальні ванночки з содою і пемза. Добре працюють креми від мозолів з касторовою олією і сечовиною. При дуже сухій шкірі краще використовувати крем з фруктовими кислотами.

П`яти

Сохнуть, грубіють, тріскаються - і вимагають вдумливого багатоступінчастого догляду. Затратно по часу, зате яка в підсумку вийде краса! Наступний нижче алгоритм повторюємо мінімум два рази на тиждень.

1. Спочатку ванночка з сіллю, крохмалем або маслом лимона, лаванди, чайного дерева. Пом`якшує і розпарює шкіру.

2. Потім очищення - пемзою або педикюрною щіткою. Раз на тиждень можна користуватися скрабом.

3. Контрастний душ, щоб поліпшити кровообіг і зняти напругу.

4. Пом`якшення і зволоження. Намажте ступні кремом, зверху носочки - і спати. До ранку п`яти стануть ніжними і шовковистим.

Пітливість

Гарненько подумайте, надягаючи чоботи в спеку - і двічі подумайте, перш ніж зняти їх у пристойному суспільстві. Перевага полягає в тому, що цю справу можна нейтралізувати. Ось таким чином:

1. Теплі ванночки для ніг вранці і ввечері з ромашкою і шавлією.

2. Тальк, яким можна присипати стопи (попередньо гарненько витерши!) після ранкового душу.

3. Дезодоранти і антиперспіранти. Перші маскують неприємний дух, другі пригальмовують потовироблення, тим самим перешкоджаючи появі запаху взагалі.

4. Креми з саліциловою кислотою і ментолом. Вони підсушують шкіру, мають антибактеріальні властивості, освіжають шкіру.

Набряки

Турбують багатьох, особливо під вечір у спеку. Будь-які набряки означають, що настав час поспілкуватися з лікарями: потрібно з`ясувати, чи немає проблем з серцем і нирками, печінкою і венами, не порушена робота лімфатичної системи. Обстеження покаже, що і як лікувати.

Паралельно доведеться:

1. Змінити шпильки на комфортне взуття з невисоким (3-5 см) каблуком. Не хочеться, але треба.

2. Двічі на день обполіскувати ноги розчином морської солі (1 чайна ложка на склянку).

3. Ближче до вечора менше пити.

4. Бути скромнішими з алкоголем, цукром і сіллю - вони теж затримують воду в організмі.

5. Не сидіти весь день сиднем, нехай і в офісі. Чим більше сидиш, тим сильніші набряки! Щогодини - розминка: збігати на обід, випити чаю з колегами, добігти до сусіднього банкомата - вам видніше, заради чого встати з-за столу.

6. Ввечері після охолоджуючої ванночки лягти на диван і хвилин на десять закинути ноги на стіну, попередньо злегка промасажувавши їх кремом або гелем на рослинній основі.

Втома

Влітку так багато цікавого, що ближче до вечора ноги, буває, гудуть від втоми. Від синдрому втомлених ніг врятують:

1. Креми і гелі з гінкго білоба (покращують кровообіг), гамамеліс (дають відчуття легкості), камфорою (знеболюють).

2. Гелі та спреї з охолоджуючим ефектом. Як правило, в їх склад входить ментол, який якраз охолоджує і освіжає. Спреєм досить просто побризкати стопи, а гель потрібно втирати, причому в ікри і гомілку теж.

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