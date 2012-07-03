Чим корисна чорниця?

Яблука і чорниця на чверть знижують ризик розвитку цукрового діабету 2-го типу. До такого висновку прийшли учені з Гарвардської Школи Суспільного Здоров`я в Бостоні.

У проведеному ними дослідженні брали участь 200 тис. здорових добровольців. Протягом 24 років, поки тривав експеримент, всіх учасників регулярно опитували про особливості харчування. За цей період у 12,6 тис. учасників розвинувся діабет.

Зіставивши дані, автори дослідження виявили, що найменший ризик розвитку цього захворювання був у людей, які протягом тижня з`їдали 5 яблук. Такий же ефект спостерігався в групі, що регулярно вживала чорницю (біля 2-х чашок ягід в тиждень).

likar.info