Буряк зміцнює серце

Столичний кардіолог Олена Герман каже, у буряку є речовини, які допомагають утворюватися червоним кров`яним тільцям.

- Також у буряку є калій та хлор, вони добре очищують печінку, нирки та жовчний міхур. Моркв`яний сік у салаті допомагає очищувати від шлаків усю кров`яну систему.

Клітковина буряку зменшує рівень холестеролу і тригліцеридів, знижує ризик інфаркту і укріплює серцевий м`яз.

- Дехто каже, що буряк може повністю замінити все лікування. Але я раджу пити такий сік чи їсти салат лише як додаток до основних процедур, тоді вони матимуть користь. Буває, що організм часто не приймає суміші моркви і буряку, починається нудота і розлад шлунку. Таким треба бути обережними - їсти буряк і моркву малими порціями, щодня потроху збільшуючи їх.

gazeta.ua