Чим корисний цикорій

Цикорій заспокоює центральну нервову систему, нормалізує обмін речовин і є чудовим сечогінним засобом. Відвар цикорію з медом приймають як жарознижуючий, потогінний засіб при застудах, пневмонії, туберкульозі легенів. Цикорій входить до складу жовчогінних зборів, його приймають при подагрі і остеохондрозі, а також використовують у вигляді компресів.

Відвар: 40 г сухого цикорію (трави і коріння) залийте 1 л кип`ятку, прокип`ятіть і настоюйте 10 хв. 10%-й відвар трави і коріння цикорію використовуйте для припарок на суглоби, для промивання виразок і запалених очей при ячмені.

Настоянка цикорію використовується у вигляді обтирань при шкірних захворюваннях:

Настоянка: 1 частина трави і коріння цикорію на 4 частини 40%-го спирту.

Цикорій використовується як послаблюючий засіб:

Відвар: 1 частина трави і коріння цикорію на 10 частин води, прокип`ятіть, настоюйте 10 хв. Приймайте по 80—100 мл 3 рази на день.

При жовчнокам`яній хворобі застосовують збір:

Настояти: по 50 г коріння цикорію і кульбаби, листя трифоли, м`яти, трави репешка. 1 ст. ложку суміші залийте 1 склянкою кип`ятку і настоюйте. Випийте настій протягом дня.

При хронічних захворюваннях печінки застосовують збір:

Відвар: 3 частини трави цикорію, 4 частини трави звіробою, 2 частини трави споришу, 4 частини квіток безсмертника, 1 частина ромашки, 4 частини календули і 3 частини кори жостеру. 3 ст. ложки суміші залийте 3 скл. кип`ятку, настоюйте 12 год., потім кип`ятіть 5 хв. і настоюйте. Приймайте відвар по 1/2 скл. 4 рази на день через 1 год. після їжі.

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