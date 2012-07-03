Зросла кількість жертв буревію у США

Число загиблих внаслідок бурі, що пронеслася в п`ятницю територією кількох штатів на східному узбережжі США, зросло до 22 осіб.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за даними місцевих ЗМІ, найбільше число жертв зафіксоване в штаті Вірджинія - там жертвами стихії стали шестеро осіб.

Комунальним службам США поки не вдається справитися з наслідками бурі. Без електрики досі залишаються близько 2 млн осіб. Влада не дає точних прогнозів щодо відновлення всіх мереж. Очікується, що це відбудеться за декілька днів.