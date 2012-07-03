В Іспанії четверту добу гасять лісову пожежу

Пожежники Іспанії четверту добу намагаються узяти під контроль лісову пожежу у Валенсії.

Як повідомляє національне телебачення країни, два вертольоти розбилися під час гасіння великої лісової пожежі в іспанській провінції Валенсія, пілот одного з них загинув.

Катастрофа першого вертольота сталася у муніципалітеті Ятова (Валенсія) під час наповнення водою водозливного пристрою з місцевого водосховища. Несподівано вертоліт втратив управління і впав у водоймище. Пілот загинув, на місці падіння вертольота працюють водолази, повідомляє РІА «Новости».

Друга авіакатастрофа сталася за 30 хвилин після першої, коли вертоліт, що був задіяний для гасіння найбільшої у Валенсії за останні 20 років лісової пожежі, втратив просторову орієнтацію і розбився у цьому ж районі. Пілотам вдалося врятуватися.

Пожежі присвоєно найвищий ступінь небезпеки, припинено рух на 14 автострадах.

За попередніми даними, вогнем знищено десятки будинків. Вулиці Валенсії вже другу добу оповиті клубами диму, які дісталися навіть середземноморського узбережжя, де відпочивають десятки тисяч туристів.

На боротьбу з вогненною стихією кинуто понад дві тисячі пожежників, військових і волонтерів, а також близько 50 вертольотів і літаків, але їм поки що вдалося лише локалізувати декілька вогнищ займання. Боротьбі з вогнем заважає сильний вітер, спека і обмежена видимість.

Як передають місцеві ЗМІ, частинки попелу можна побачити вже на вулицях Барселони.

Поліція затримала двох місцевих жителів, яких підозрюють у тому, що вони влаштували лісову пожежу через необережне поводження з вогнем.