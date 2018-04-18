Літні застуди провокують вода і кондиціонери

У теплу пору року з`являється цілий ряд чинників, які з легкістю можуть зіпсувати нам найкращу погоду раптовим нежитем, кашлем, хворим горлом і температурою...

Лідером серед таких провокуючих хвороби чинників залишається вода. Причому, як у ставку, річці або в морі, так і в пляшках. Неважливо, перекупалися ви чи з насолодою випили крижаної мінералки – переохолодження (загальне або місцеве) настало.

Результат – фарингіт, ангіна і т.п. Особливо схильні в такий спосіб отримати хворобу ті, хто страждає хронічним тонзилітом і ті, у кого імунітет ослаблений тривалим стресом (наприклад, вступними іспитами до ВУЗу).

Наступним винуватцем літніх простуд можна сміливо назвати кондиціонер – це той же протяг. Знаходитися поряд з ним - все одно, що взимку сидіти біля відкритої кватирки.

Оскільки влітку ми постійно переміщуємося в автомобілях і громадському транспорті, то варто пригадати і про відкриті вікна в машинах, автобусах і електричках. Тут надзвичайно легко застудитися, особливо, коли багато людей, всі “розпарені” і роздратовані.

Окрім наземного, є і повітряний транспорт, який в літні місяці перевозить масу туристів і курортників. Так от, в літаку на вас чекає небезпека злетіти з легкою нежитю, а приземлитися з аероотитом.

Під час зльоту і посадки за рахунок перепаду тиску збільшується небезпека попадання інфекції з носоглотки в середнє вухо. Аероотит загрожує не тільки зниженням слуху, але і сильним шумом у вухах і стріляючими вушними болями.

Оптимальний варіант запобігання аероотиту – відмовитися від польоту літаком, якщо відчуваєте, що легко можете підхопити простуду. Але оскільки через це здавати квиток і відмовлятися від відпустки не хочеться, то потрібно просто дотримуватися деяких правил.

Візьміть із собою судиннозвужуючі краплі для носа. Періодично закапуйте їх під час польоту і ще декілька годин після приземлення. Добре під час польоту жувати звичайну жувальну гумку. Це сприяє вентиляції середнього вуха.

Але якщо наступного дня неприємні відчуття у вусі залишилися, значить, не вбереглися. Йдіть до лікаря, адже отит, що вже починається, лікується за 2-3 дні, якщо вчасно звернутися по допомогу.

До речі, запалення середнього вуха влітку можна заробити і у воді, особливо якщо безупинно пірнати. Бароотит вибирає тих, у кого вже є захворювання верхніх дихальних шляхів і тих, хто не вміє пірнати.

Щоб уникнути бароотиту, під час пірнання треба періодично здійснювати ковтальні рухи, щоб відкривалася слухова труба, і тиск в носоглотці порівнювався з тиском у середньому вусі. Коли вийдете на берег, обов`язково видаліть з вух воду.

Щоб не захворіти

- Не купайтеся при нежиті і не промивайте ніс морською водою. Вона далеко не стерильна, особливо біля берега, і ви можете додати простудним мікробам ще якоїсь інфекції, підсадивши це «щось» на запалену слизову.

- Подорожуючи в авто, відкривайте вікна тільки з одного боку.

- Про кондиціонери ми вже говорили, але спати при працюючому вентиляторі теж не варто. Легкий приємний вітерець може посприяти серйозному захворюванню.

- Візьміть в дорогу упаковку гірчичників. Якщо відчуєте нездужання або першіння, поставте гірчичники на підошви або литкові м`язи на дві години перед сном.

Юлія Мартиненко