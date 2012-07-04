Кращі страви-"щітки"

08:56, 04 липня 2012
Зарубіжні новини
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Чистимо організм від шлаків

Морква. Морква «працює прибиральницею», очищає організм тільки в сирому вигляді. Краща компанія для неї – відварна червона або чорна квасоля (так досягається хороший ранозагоювальний ефект), а також світлі родзинки. Морква чудово прибирає шлунково-кишковий тракт, особливо після того, як ви обжерлися смаженим м`ясом або шашликами. Заправляти морквяний салат краще теж лимонним соком, але обов`язково з невеликою кількістю нерафінованої олії – інакше вітамін А не зможе засвоїтися повністю.

Буряк. Багато хто знає, що сирий буряк може бути небезпечним, і після того, як ви його очистили і нарізували (або подрібнили в блендере) його треба на деякий час залишити на повітрі. Проте, саме сирий або напівсирий (відварений протягом 25 хвилин) – чудова «щітка» для кишечника. Для досягнення максимального ефекту подрібнений буряк можна змішати з хумусом, ошпареним чорносливом, дрібно нарізаною кинзою або часником. Заправити оливковою олією.

Каша з висівками. Для її приготування краще використовувати злаковий коктейль з пластівців декількох сортів – вівсяних, рисових, гречаних, які необхідно змішати з висівками в пропорції 1:1. З суміші зварити рідку кашу на воді, без солі і цукру, і з`їсти її, в обід і на вечерю. Але майте на увазі, у цієї каші є один протипоказ – виразка шлунку.

Чечевиця. Особливо зелена і чорна – фантастичні «щітки». Деякі дієтологи пропонують включати просту юшку (простий густий суп, що складається тільки з чечевиці, води і невеликої кількості солі) чечевиці в меню і тим, хто сидить на строгій дієті, і тим, хто не відмовляє собі в надмірностях. Чечевиця містить масу речовин, які нейтралізують наслідки безсистемного харчування. До речі, світовий досвід вже довів, що регулярне вживання чечевиці підлітками практично повністю позбавляє їх від юнацьких прищів!

medinfo.ua

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