Пігулки від болю підвищують тиск

Знеболюючі препарати, які вільно продаються в аптеках, провокують розвиток гіпертензії – стійкого підвищення артеріального тиску. Таку заяву зробили учені з Тель-Авівського університету.

Як показало дослідження, з`ясовувавши причини появи артеріальної гіпертензії, лікарі часто не звертають уваги на прийом пацієнтом безрецептурних анальгетиків. Крім того, анальгетики і жарознижуючі здатні істотно знижувати ефективність препаратів для нормалізації кров`яного тиску.

Масштабне дослідження свідчить, що причиною підвищеного кров`яного тиску може стати прийом оральних контрацептивів, деяких антибіотиків, антидепресантів і протипухлинних препаратів. Це не привід відмовлятися від цих ліків, але лікарі повинні брати до уваги такі побічні ефекти.

likar.info