Чорниці роблять шкіру красивою
10:44, 04 липня 2012Зарубіжні новини
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Вважає американський дерматолог
Американський дерматолог Ховард Мурад вважає, що краса шкіри залежить не стільки від косметичних засобів, скільки від харчування. Красива молода шкіра неможлива без достатньої кількості антиоксидантів. При їх дефіциті на шкірі з`являються вугрі, сухість, передчасні зморшки і інші дефекти, боротися з якими дуже складно.
Запобігти появі проблем можна за допомогою продуктів, багатих антиоксидантами. Серед них найбільш корисними вважаються ягоди з темним забарвленням - наприклад, чорниця. Дерматолог попереджає, що косметичні засоби з екстрактом чорниці не вирішать проблему, ягоди мають бути в раціоні.
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