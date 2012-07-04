Тепловий удар: перша допомога

Влітку ми всі - під загрозою теплового удару. Він трапляється, коли організм не справляється з регулюванням температури. Існує кілька способів запобігти цьому стану, пише news.open.by.

Постарайтеся не виходити з дому в найспекотніші години дня. Проводьте якомога більше часу в прохолодному місці або в тіні. Пийте багато води: вода охолоджує організм. Уникайте алкогольних напоїв. Також, намагайтеся не пити напої з кофеїном. Одягайте зручний одяг з бавовни. Слідкуйте за прогнозом погоди і плануйте свої справи відповідно.

Щоб всі процеси в організмі працювали без збоїв, в ньому повинна підтримуватися нормальна температура. Перша реакція тіла на спеку - це виділення поту. Симптоми теплового удару включають сильну пітливість, м`язові спазми, запаморочення і непритомність, швидке серцебиття, нудоту і головний біль. Шкіра при тепловому ударі може стати холодної та покритися потом.

Якщо у вас з`явилися ці симптоми, вам слід пити якомога більше води, переміститися в більш прохолодне місце і повідомити про свій стан фахівця.

Не знаючи про те, що таке тепловий удар, і як від нього захиститися, люди ставлять під загрозу своє здоров`я. Особливо небезпечним тепловий удар може виявитися для людей з хронічними захворюваннями.