Журнал "Глянець" пропонує ТОП-5 літніх продуктів, завдяки яким худнуть.

Щоб таке з`їсти, щоб схуднути? Таке питання частенько задають люди, що прагнуть позбутися зайвих кілограмів, але не бажають піддавати себе випробуванню голодом. І такі продукти дійсно є: якщо замінити ними частину звичного раціону, то поступова втрата ваги гарантована.

Це відбувається по ряду причин: вони є малокалорійні, сприяють виведенню шлаків, прискорюють обмін речовин. Ось кілька з них:

Кабачок. У 100 грамах цього продукту не більше 18 калорій, їсти його можна у великих кількостях при будь-якій дієті. Крім цього, кабачок містить дуже мало натрію, тому його споживання не викликає затримку рідини в організмі. Сам кабачок здебільшого складається з води, він сприяє виведенню токсинів, розщепленню жиру, позбавлення від целюліту.

Яблуко. Цей продукт незамінний при дієтах, так як він дозволяє невеликою кількістю втамувати голод. Це пов`язано з тим, в яблуці у великій кількості міститься пектин - речовина, що нормалізує рівень цукру в крові. Яблуко необхідно їсти зі шкіркою, оскільки вона сприяє виведенню шлаків з організму. Для різноманітності можна їсти яблука сирими або печеними.

Лосось. Ця риба вважається досить жирною, і багато хто відмовляється від неї на час дієти. Це велика помилка, тому що ця риба багата корисними поліненасиченими жирами. Вони корисні для судин і мозку, сприяють швидкому насиченню, і в кінцевому підсумку, спалювання зайвого жиру. Споживання лосося дозволяє уникнути накопичення жирової тканини. Самі поліненасичені жири дуже швидко спалюються організмом і не відкладаються.

Йогурт. Натуральний йогурт з живими бактеріями і без добавок багатий кальцієм, він покращує травлення, викликає почуття насичення. Перекус йогуртом не позначиться на фігурі, але допоможе протриматися до наступного прийому їжі.

Чай. Цей напій дозволяє швидше втрачати кілограми, покращує травлення і не містить жодної калорії! Його можна пити після їжі і між прийомами їжі, він покращує травлення і допомагає позбавитися від відчуття голоду під час дієти.