Колір очей дістається людині по спадковості. Основних варіантів кольору не так вже й багато, а ось їх відтінків велика кількість.

У більшості жителів планети очі карі, найрідкісніший колір очей – зелений. Якщо вірити статистиці, то лише 2% населення Землі мають зелені очі.

Такий колір, втім, як і будь-який інший, визначається кількістю меланіну в організмі, у зеленооких людей його менше, у людей з карими очима – більше. Те, що зелений колір очей дуже рідкісний ще й наслідок "роботи" середньовічної інквізиції, коли рудих дівчат з зеленими очима вважали відьмами і спалювалися на багатті.

Зелений колір очей і його відтінки від сіро-зеленого до смарагдового поширений серед східних і західних слов`янських народів, зокрема — німців і шотландців. Але не тільки. Наприклад, серед жителів Ісландії – невеликої острівної держави – зелений або блакитний колір очей має майже 80% населення, в Туреччині майже 20% зеленооких жителів, а ось в країнах Південної Америки, Азії, Середньому Сході зелений колір очей практично не зустрічається.

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