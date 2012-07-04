Британські підлітки - лідери щодо вживання алкоголю

Згідно з результатами дослідження перший рядок рейтингу в Європейській Лізі Сорому за кількістю спожитого алкоголю займає Британія, пише

. Українці знаходяться майже в кінці списку, на 22 місці, обігнавши на один пункт Росію.

Кожен середньостатистичний 15-річний британець напивається до нестями раз на місяць. Це частіше ніж де-небудь іще на континенті.

Дослідження, проведене британським Міністерством охорони здоров`я також показує, що дівчата випереджають юнаків. Молоді британські жінки вдвічі частіше юнаків тягнуться до алкоголю. На питання, минулого місяця доводилося випити п`ять чи більше порцій алкоголю (дрінків) за один вечір, позитивно відповіли 55 відсотків дівчат і 52 відсотки юнаків.

З таким результатом британська молодь випереджає своїх однолітків з інших європейських країн. У Лізі Сорому відразу за британськими підлітками йдуть португальці, мальтійці та естонці. Молоді поляки вийшли на 16-те місце. Україна зайняла 22-гу сходинку, на крок позаду них — російська молодь.

Рейтинг:

1. Британія

2. Португалія

3. Мальта

4. Чеська республіка

5. Латвія

6. Словаччина

7. Словенія

8. Хорватія

9. Норвегія

10. Франція

11. Швеція

12. Болгарія

13. Литва

14. Монако

15. Польща

16. Фінляндія

17. Греція

18. Угорщина

19. Італія

20. Швейцарія

21. Україна

22. Росія

23. Кіпр

24. Ірландія

25. Румунія.