Навіть незначне фізичне навантаження запобігає раку

Американські дослідники встановили зв’язок між нерегулярною фізичною активністю в різні моменти життя і ризиком розвитку раку молочної залози.

Дослідники з Університету Північної Кароліни у Чапел-Хілл (США) з`ясували, що фізичне навантаження навіть невеликої інтенсивності у період до та після менопаузи здатне запобігти розвитку раку грудей у жінок, якщо водночас контролювати і свою вагу. Дані дослідження опубліковані в журналі Cancer.

Докторант Школи глобальної охорони здоров`я при університеті Лорен МакКалло (Lauren McCulloug) та її колеги шукали зв`язок між нерегулярною фізичною активністю у різні моменти життя та ризиком розвитку раку молочної залози, повідомляють РІА Новости.

Дослідження проходило за участю 1,504 тисячі жінок із раком грудей (233 — із неінвазивною формою та 1,271 тисячі — з інвазивною формою) і 1,555 тисячі жінок без онкологічного діагнозу у віці від 20 до 98 років, які брали участь також у проекті з вивчення раку з точки зору впливу навколишнього середовища на його розвиток.

Жінки, які займалися фізичними вправами як протягом репродуктивного періоду, так і після менопаузи, мали низький ризик розвитку раку грудей. Зокрема, пацієнтки, що мали фізичну активність від 10 до 19 годин на тиждень, отримували найбільший ефект, приблизно 30% скорочення ризику. Оцінка зниження ризиків була проведена для всіх рівнів інтенсивності фізичного навантаження. Виявилося, що вправи скорочують ризик форм раку молочної залози, пов`язаних із гормональними рецепторами, найпоширеніших типів пухлини серед жінок США.

«Спостереження за зниженням ризику для жінок, які виконували вправи у період після менопаузи, особливо обнадійливе для старшого віку», — вважає МакКалло.

Водночас, коли дослідники вивчили в сукупності ефекти від фізичного навантаження, збільшення ваги і розмірів тіла, вони виявили, що навіть активні жінки, які набрали значну вагу, особливо після менопаузи, мали підвищений ризик розвитку раку грудей. Це означає, що збільшення ваги може звести нанівець позитивні ефекти фізичних вправ з точки зору скорочення ризику раку грудей.

У РФ щорічно реєструється більше 480 тисяч вперше виявлених випадків злоякісних новоутворень. Для жінок на першому місці стоїть рак молочної залози. zn.uaЗа матеріалами: РИА Новости

