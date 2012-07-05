В Японії перезапущено третій реактор на АЕС

На заході Японії сьогодні вранці було перезапущено третій реактор на АЕС поблизу міста Охі.

Як повідомляє радіо «Свобода», це перший ядерний реактор в Японії, який відновив роботу після торішнього землетрусу і цунамі, що призвели до аварії на АЕС «Фукусіма», внаслідок якої сталося розплавлення ядерних паливних елементів реактора і викиди радіації в атмосферу.

Після цієї катастрофи робота реакторів в Японії була припинена на профілактику - для перевірки ситуації з безпекою на ядерних об`єктах країни.

В Японії багато хто виступає проти використання ядерної енергії, проте уряд країни ухвалив рішення про перезапуск двох реакторів на АЕС «Охі» – щоб уникнути можливої нестачі електроенергії.

В Японії в результаті сильного землетрусу і цунамі 11 березня 2011 року загинули близько 15 тисяч осіб.