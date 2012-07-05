В Японії перезапущено третій реактор на АЕС
Після торішнього землетрусу
На заході Японії сьогодні вранці було перезапущено третій реактор на АЕС поблизу міста Охі.
Як повідомляє радіо «Свобода», це перший ядерний реактор в Японії, який відновив роботу після торішнього землетрусу і цунамі, що призвели до аварії на АЕС «Фукусіма», внаслідок якої сталося розплавлення ядерних паливних елементів реактора і викиди радіації в атмосферу.
Після цієї катастрофи робота реакторів в Японії була припинена на профілактику - для перевірки ситуації з безпекою на ядерних об`єктах країни.
В Японії багато хто виступає проти використання ядерної енергії, проте уряд країни ухвалив рішення про перезапуск двох реакторів на АЕС «Охі» – щоб уникнути можливої нестачі електроенергії.
В Японії в результаті сильного землетрусу і цунамі 11 березня 2011 року загинули близько 15 тисяч осіб.