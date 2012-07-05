Причиною аварії на АЕС "Фукусіма-1" став людський фактор

Причиною аварії на АЕС "Фукусіма-1" у березні минулого року став людський фактор..

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, такі висновки містяться в оприлюдненій сьогодні доповіді спеціальної комісії парламенту Японії, яка провела розслідування причин події.

"Аварія на "Фукусімі-1" була не природною, а техногенною катастрофою, - наголошується у доповіді. - Атомна станція не була готова ані до удару сильного землетрусу, ані до цунамі".

Відповідальність за аварію комісія поклала на компанію-оператора АЕС "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО) і урядові служби, які опікуються атомною областю. "Відповідальні структури не вжили належних заходів із забезпечення безпеки станції і жителів прилеглих до неї районів", - зазначається у документі.

Раніше у попередній доповіді про причини подій на АЕС комісія розкритикувала дії, яких вжили фахівці ТЕПКО у перші дні після аварії, а також недостатньо оперативне інформування громадян Японії про те, що відбувається на "Фукусімі-1".

Дані доповіді парламентської комісії розходяться з підсумками внутрішнього розслідування ТЕПКО, проведеного наприкінці минулого року. У компанії стверджують, що основною причиною аварії на "Фукусімі-1" стала хвиля цунамі, висота якої - близько 15 м - перевищила всі прогнози на випадок сильного землетрусу.

У результаті аварії на АЕС "Фукусіма-1" навесні 2011 року повністю розплавилися паливні стрижні одразу на трьох реакторах. Значні території піддалися забрудненню радіоактивними речовинами. З району станції довелося евакуювати близько 80 тисяч осіб. На даний час проблемні енергоблоки вже переведено у стан холодної зупинки, ведеться підготовка до вилучення ядерного палива.