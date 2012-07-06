Суперкорисні вівсяні пластівці

Овес містить велику кількість клітковини, марганцю, магнію і селену. Найважливішим елементом для зниження рівня шкідливого холестерину є бета-глюкан, що міститься у волокнах вівса. Дослідження показують, що вживання 3 гр розчинних волокон вівса допомагають понизити рівень холестерину на 8-23% у людей з високим рівнем холестерину (вище 220мг/dl). 3 гр вівсяних волокон містяться в тарілці вівсяних пластівців або "Геркулесові". Клітковина з вівсяних пластівців допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові. Тому корисно не тільки їсти вівсянку, але і додавати вівсяну муку при випічці хліба.

Окрім бета-глюкана в розчинних волокнах вівса містяться антиоксиданти, які запобігають негативній дії вільних радикалів на LDL-холестерин (т.е. на шкідливий холестерин).