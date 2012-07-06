Чим загрожує любов до кока-коли

Існує достатньо доказів, що підвищене вживання соди і газованих напоїв пов`язане зі зменшенням кісткової маси у дітей, повідомляє доктор Лоуренс Райз, директор Університету Остепорозу штату Коннектикут.

Перша причина полягає в тому, що содові напої замінюють вживання молока і кальцієвмісних соків, внаслідок чого в організм не поступає достатня кількість кальцію і вітаміну Д, пише www.med2.ru.

Також в кока-колі міститься кофеїн, який сприяє розвитку остеопорозу. Третім можливим поясненням може бути наявність у кока-колі фосфорної кислоти. Організм намагається нейтралізувати цю кислоту кальцієм, який витягується з кісток, якщо його надходження з продуктами недостатньо, це може призводити до остеопорозу.

Низький вміст кальцію в організмі призводить до розвитку остеопорозу, захворювання, яке характеризується виснаженням кісткової тканини і збільшує ризик розвитку патологічних переломів.

Більше половини американців страждає від цього захворювання (в основному, це жінки в постменопаузальному віці). У дослідженні взяло участь більше 2500 людей, середній вік яких склав 60 років.

Результати дослідження показали, що вживання кока-коли жінками пов`язане зі зменшенням щільності кісткової тканини стегнової кістки незалежно від віку, менопаузи, споживання кальцію і вітаміну Д. Для чоловіків аналогічного зв`язку не виявлено.

Учені вважають, що справжнім любителям содових напоїв не обов`язково повністю виключати їх із раціону, але слід обмежити споживання до 1-2 склянок на день.

Також, щоб захистити кісткову систему, необхідно вживати достатню кількість кальцію і вітаміну Д, а також займатися фізичними вправами як мінімум по півгодини щодня.