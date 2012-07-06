Чим замінити цукор?

Стевія (0 ккал/100 гр) - найпопулярніший натуральний цукрозамінник. Підійде і тим, хто хоче схуднути, і тим, хто веде здоровий спосіб життя. Росте стевія в Центральній і Південній Америці, а купити її можна в будь-якій аптеці. Листя рослини багате на ефірні олії, глікозиди, полісахариди, пектини, вітаміни, мікроелементи й антиоксиданти.

Смак стевії ховається за елементом стевіозидом, що солодший за цукор у 150-300 разів. Індіанцям ця рослина знайома понад 1500 років, а в наших краях стевія з`явилася тільки в 1934 році з назвою «медова травичка».

Крім того, що стевія майже безкалорійна, ще вона прекрасно впливає на шлунково-кишковий тракт. На цьому чудеса дії рослини не закінчуються - відвар стевії сповільнює процеси старіння, сприяє виведенню шлаків і токсинів, відновлює сили та дарує енергію.

Мед (310 ккал/100 гр) - ще один дуже корисний натуральний цукрозамінник. Представляти ці ласощі не варто - кожен знає про неймовірну користь меду! Він не лише втамує твою жагу до солодощів, а й подарує енергію, зніме втома, покращить імунітет.

У меді безліч вітамінів групи В, кальцію та заліза. Починай кожен з ложки меду з водою - тоді солодкого хотітиметься менше.

Ксиліт (354 ккал/100 гр) - найпопулярніший цукрозамінник на ринку діабетиків. Загалом ксиліт дуже схожий на цукор калорійністю, смаком і навіть виглядом. Але все-таки він більш насичений і корисний, отже, ти в будь-якому разі знизиш кількість споживання солодкого.

Максимальна доза ксиліту на день - 50 гр. У таких кількостях він сприятливо впливає на зуби - знижується ризик захворювання карієсом. В інших випадках можливі шлунково-кишкові розлади.

Сорбіт (367 ккал/100 гр) - доволі сумнівний натуральний замінник цукру. Він доречний для діабетиків, але якщо ти хочеш схуднути - цей варіант точно не для тебе. Оскільки сорбіт у півтора разу менш солодкий ніж цукор, ти перегинатимеш палицю, навіщо це тобі?

Фруктоза (370 ккал/100 гр) - хороший натуральний цукрозамінник, але доволі небезпечний. Саме через наявність фруктози як підсолоджувача в газованих напоях ми відмовляємося від них, щоб зберегти свою фігуру.

Фруктоза солодша за цукор, але її підлість в іншому. Оскільки цей цукрозамінник належить до простих сахарів, перетворюючись на тригліцерид, він виступає насамперед як будівельник жиру. Тож завжди думай, перш ніж підсолодити чай фруктозою.

Вибирай свій улюблений натуральний замінник цукру й ласуй із задоволенням!

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